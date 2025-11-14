Ahora

Las razones

Más demagogia que motivos: desmontando los argumentos de Ayuso para no crear un registro de objetores del aborto

La otra cara La presidenta madrileña afirma que no creará una "lista negra" y que quiere defender la libertad de conciencia, pese a que el registro no es público y que tampoco obliga a ningún médico a practicar abortos.

Isabel Díaz Ayuso.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Comunidad de Madrid ha confirmado este viernes que no creará el registro de objetores del aborto. Ayuso ya lo advirtió hace meses e incumple así una obligación legal aprobada en las Cortes. Es la única presidenta autonómica que se niega a hacerlo y además, sus argumentos para evitar esta medida son más demagogia que información.

El primero es que dice que no quiere crear "una lista negra" de médicos. Sin embargo, el registro de objetores es anónimo, los nombres de los médicos que no quieren practicar abortos no son públicos. No hay ninguna "lista negra" que señale a los que no quieran practicar abortos.

Otra razón que da la presidenta de la Comunidad de Madrid es que quiere defender la libertad de conciencia, pero omite que el registro no obliga a ningún médico a practicar un aborto si no quiere. Es necesario principalmente por una cuestión de organización, casi por logística, para saber dónde hay más objetores y dónde no.

De esta manera, se puede garantizar mínimamente que haya profesionales que sí los practiquen en todos los centros médicos y así las mujeres puedan acceder en la sanidad pública a su derecho.

La última cuestión que se podría plantear a Ayuso es por qué con el aborto no crea ningún registro y con la eutanasia sí. La Comunidad de Madrid tiene desde hace años un registro similar para objetores de eutanasia y sobre eso no ha dicho nada la presidenta madrileña.

La ministra Mónica García ya avisó en octubre que si la Comunidad de Madrid se mantenía en su negativa a crear el registro, se pondrán "todas las herramientas jurídicas, legales, normativas, administrativas que tengamos en nuestra mano".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ayuso se queda sola: es la única presidenta autonómica del PP en negarse a crear el registro de objetores del aborto
  2. El juez procesa a Iñigo Errejón por las supuestas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá
  3. La UCO registra sedes de Acciona, Noran y Erkolan dentro de la investigación del caso Koldo
  4. Investigan si la muerte de Encarnita Polo se debió a una agresión sufrida en su residencia
  5. 'Operación Lucero': romper en caso de muerte de Franco
  6. El empresario Juan Martínez reconstruye la noche en la que recibió 13 puñaladas de la pareja de su hijastra: "Ella le decía '¡Mátalo! ¡mátalo!"