La clara frase de Bagnaia sobre Marc Márquez: "Con esta Ducati solo él puede..."

El piloto italiano dice que Marc ha "marcado la diferencia" este curso y cree que incluso en este final de temporada en el que la Ducati ha sufrido, él sí habría conseguido resultados.

Marc Márquez se proclamó campeón del mundo de MotoGP a pesar de perderse las últimas carreras por lesión. Su mundial ha sido absolutamente increíble. Y eso que la Ducati no siempre ha estado entre las mejores motos. Pero a pesar de ello cree Pecco Bagnaia, su compañero de equipo, que habría dominado igualmente.

En la rueda de prensa del Gran Premio de Valencia, Pecco ha dejado una frase muy contundente: "Marc ha marcado la diferencia durante toda la temporada. Solo él lo habría hecho en estas últimas carreras".

Dice que la moto "tiene potencial", pero que él no ha encontrado el rendimiento: "La moto tiene un gran potencial, como demostró Marc, pero he luchado mucho. También he aprendido de esta temporada, tengo claro que siempre he tratado de adaptarme y ser competitivo, me ayudará en el futuro".

"Espero que en las pruebas del martes pueda encontrar los sentimientos correctos para intentar el próximo año luchar por las primeras posiciones", dice sobre los test que se disputarán la semana que viene también en Valencia.

Ha sido un 2025 muy difícil para él. De luchar por el campeonato a verse en las últimas posiciones en algunas carreras. "En períodos de este tipo, hay tanta gente que quiere darte consejos. Lo que más me ayudó es divertirme. A veces es mejor olvidar y simplemente divertirse", reflexiona Pecco.

Tuvo que cambiar sus objetivos para no acabar en el suelo en caso todas las citas: "Si antes un buen resultado era ganar y uno malo terminar tercero, ahora ya está bien terminar entre los cinco primeros. Tuve que hacer eso, pero lo más difícil fue aceptar no sentirme bien con mi moto y no poder luchar por esos resultados que sé que puedo lograr".