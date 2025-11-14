MotoGP
Un viejo rival de Márquez afirma que Marc ha dejado alucinados a Ducati: "Algunos no se habían dado cuenta..."
Andrea Dovizioso, tres veces subcampeón de MotoGP, dice que en Ducati no eran conscientes del Márquez que se iban a encontrar después de recuperar sensaciones con Gresini.
Marc Márquez aterrizó en Ducati y desde el primer momento demostró que había vuelto. Que varios años después de arrasar con Honda seguía preparando para mandar en MotoGP. Ha dejado "alucinados" a todos en Ducati. Eso es lo que ha dicho uno de sus viejos rivales, Andrea Dovizioso.
En 'GP One', dice que Marc ha demostrado de lo que es capaz: "Marc ha demostrado una vez más lo que es capaz de hacer. En cuanto se ha presentado la situación ideal, ha marcado la diferencia".
"Marc ha sorprendido positivamente a Ducati y a varias personas dentro de la escudería que no se habían dado cuenta de quién era realmente", dice Dovizioso.
Su adaptación a Gresini antes de llegar a Ducati fue clave: "Marc supo adaptarse en Gresini, luego cambió de equipo, mejorando cada vez más una vez en el equipo oficial y creando una gran compenetración. Todo esto desestabilizó a sus adversarios, porque cuando ves lo que hace un talento así es impactante y devastador".
"Al final, confirmó y destacó lo que sabía hacer. Yo era consciente de que en aquel momento me enfrentaba a un marciano", cierra el expiloto de MotoGP.
Marc ha conquistado este 2025 su noveno mundial, el séptimo en MotoGP. "Mucho más que un número", rezaba su camiseta en la celebración.