Jorge Martín está ante la oportunidad de su vida. Está compitiendo por el mundial de MotoGP contra Pecco Bagnaia. Con la satélite, la Pramac, plantando cara a la oficial, la Ducati. Tres pruebas restan para la conclusión: Malasia, Qatar y Valencia. Sólo trece puntos de diferencia entre ambos.

Y Martín no esconde que su objetivo a largo plazo es pilotar para Ducati. Al menos en 2025, cuando previsiblemente se quedará un asiento libre junto a Bagnaia. Eso sí, a ese asiento también podría aspirar Marc Márquez (piloto de Gresini el curso que viene tras abandonar Honda).

"Mi objetivo, al final, es mirar un equipo oficial para el 25-26. Y mi sueño ahora mismo es ir de rojo. Si se puede adelantar al año que viene yo estaría encantado, igual que lo estaría de quedarme en Pramac", ha expresado Martín en la rueda de prensa previa al GP de Malasia.

Un mensaje en el que insistió de nuevo. Quiere la Ducati... y no se esconde: "Mi objetivo, como he dicho, es llegar a ir de rojo y por qué no adelantarlo, pero es algo que no estoy pensando ahora mismo. Quiero seguir haciendo buenos resultados, quiero que no cambie nada, estoy en Pramac feliz".

¿Liderato en Malasia?

Con una diferencia de trece puntos, Martín espera recortar en el mundial a Pecco. No es realista tomar el liderato este fin de semana: "El objetivo es recortar puntos. Me da igual si son tres, cuatro o diez, pero hay que ir acercándose. Creo que será súper importante salir líder de Qatar".

"El que salga líder de Qatar es el que tendrá más posibilidades de ganar...", señala. Porque después de Qatar ya sólo quedará Valencia. Y el título se decidirá por diferencias mínimas.