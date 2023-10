No hay presión para Jorge Martín. Así lo ha expresado él mismo en la previa del Gran Premio de Tailandia, donde volverá a protagonizar una nueva batalla contra Pecco Bagnaia. La diferencia entre ambos es de 27 puntos.

Será Buriram el escenario a partir de este viernes. Y Martín llega sin pensar demasiado en ello. "He intentado no pensar demasiado. Obviamente me dolió pasar de conseguir ponerme líder a volver a estar 27 puntos por debajo, pero esto son carreras y del mismo modo que me puede pasar a mí...", dice el piloto de la satélite de Ducati.

"Quiero estar concentrado, he estado preparando bien este fin de semana y ese es el pensamiento que tengo, ir carrera a carrera", dice el piloto madrileño.

En Tailandia espera un buen resultado. Le fue muy bien en el pasado. "Simplemente quiero centrarme en lo que viene, el año pasado fui muy competitivo en este circuito, y espero serlo de nuevo", destaca.

Y sentencia antes de una cita que se antoja fundamental: "Las previsiones indican que es posible que llueva, en agua nunca se sabe qué puede pasar, es un lotería. Pero no me da miedo si llueve, estaría encantado igual. No vamos a tocar nada de la moto desde la última carrera, está todo perfecto en su sitio".