La broma de Marc Márquez sobre volver a pilotar ya la Ducati: "Pregunté si podía hacer un test, pero..."

El piloto español, presente en el GP de Valencia con el equipo Ducati, dice que se está tomando las cosas "con calma" para volver completamente recuperado.

Marc Márquez acudió al Gran Premio de Valencia para cerrar la temporada aunque todavía no puede pilotar. Su recuperación será lenta, a la espera de poder llegar en perfectas condiciones a la próxima pretemporada de 2026. En Ducati no quieren que corra ningún riesgo y tampoco aceptan que bromee sobre volver a subirse a la moto.

"He preguntado, '¿puedo hacer un test?' Pero me dijeron que no. Se puede hacer si no te caes, pero no puedo ir en moto sin pensar en eso", dijo entre risas el nueve veces campeón del mundo.

A lo que uno de sus ingenieros le pidió que no se precipitara, siempre en tono de broma: "Mejor mantengamos la calma. Porque te extrañamos solo un poco, no sé si te pudiste dar cuenta".

Cuando Gigi Dall'Igna y Davide Tardozzi se acercaron a preguntar cómo estaba, Marc actualizó el estado de su hombro: "Lo comencé a mover y todo se siente bastante bien".

"Todavía me quedan dos semanas de recuperación", dijo un Marc que acompañó a Pecco Bagnaia en la cita que cerraba el mundial.

Por último, un mensaje claro: cero precipitaciones. "Vamos a tomarnos las cosa con calma", cerró.

Márquez continúa con su recuperación y su objetivo es recuperarse para llegar en plena forma a los test de pretemporada. Porque el año que viene, con unas motos que serán prácticamente idénticas, seguirá siendo el máximo favorito a un nuevo título mundial de MotoGP.