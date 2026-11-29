Marc ha revelado cómo ha pasado susto que ha terminado por dejar fuera de la carrera a su hermano pequeño. Sin embargo, como ha contado el campeón del mundo, la prioridad de Álex era otra completamente distinta.

Marc Márquez ha vivido una despedida "de película" en el Gran Premio de Valencia. Lo cierto, es que al diez veces campeón del mundo le ha pasado de todo este fin de semana en Cheste, empezando por su peligroso episodio en la 'sprint'.

El ilerdense vio como su Ducati se incendiaba justo antes de comenzar la carrera corta. Todo mientras el semáforo dejaba de funcionar de manera extraña. A pesar de ello, dirección de carrera consideró que Marc debía ser sancionado. Así fue y, como consecuencia, cruzó la línea de meta en decimotercer lugar.

Marc ya pensaba en cómo iba a encarar su última carrera en MotoGP, pero algo extraño sucedió. Su hermano Álex fue trasladado al hospital después de sufrir un broncoespasmo. Eso le dejó fuera de la carrera pero el de Gresini solo tenía una cosa en mente, estar en el homenaje de despedida de su hermano.

Así lo ha reconocido Marc tras la carrera en los micrófonos de 'Dazn': "Ha sido un fin de semana de película. Tú haces un guión y no sale así. Ayer fue con la moto, que casi me quemo. 'Marc is on fire y la moto también'. Esta mañana me levanto, abro la puerta y mi hermano estaba blanco".

"Había doctores, ambulancia... (Álex) No podía respirar, tenía 39 de fiebre. Él solo pensaba, imaginaros lo gran persona que es, 'dame algo para que pueda estar y vivir el momento' (el homenaje). Yo le decía no te preocupes, tú estáte donde tengas que estar que esto lo hemos vivido juntos. Al final ha podido estar aquí y ha sido impresionante", ha concluido Marc.

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