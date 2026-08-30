Al más absoluto límite: tremenda batalla a tres bandas entre Márquez, Acosta y Bezzecchi en Aragón

Ilerdense, italiano y murciano tuvieron un momento de máxima igualdad en pista en el que rozaron tocarse a una velocidad altísima. Marc terminó imponiéndose en ese espectacular duelo.

El Gran Premio de Aragón ha tenido un momento tremendo en la pelea por el liderato de la carrera. Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta han batallado al más absoluto límite por ponerse primero en la vuelta siete.

El italiano lideraba después de una salida también de mucha tensión en la que incluso llegaron a saltar chispas de la moto de Márquez. Bezzecchi cogió distancia pero a medida que iban pasando las vueltas, Marc se iba acercando acompañado de un Pedro Acosta que no le perdía el ritmo.

En la vuelta siete, Marc adelantó a Bezzecchi por el interior pero el de Aprilia recuperó algo de distancia quedando ambas motos yendo a máxima velocidad en una de las rectas del circuito. Márquez se terminó imponiendo a Marco y ese adelantamiento lo aprovechó Acosta para ponerse segundo. Una batalla al límite que terminó con Marc liderando la carrera.

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