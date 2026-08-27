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Bagnaia tiene un mensaje para Aprilia: "En Aragón las Ducati tienen más potencial..."

El piloto italiano cree que Aragón no será como Silverstone: "Esta va a ser una historia muy diferente...".

Pecco Bagnaia Pecco BagnaiaGetty

Después de Silverstone, un escenario en el que Aprilia arrasó, la historia del Gran Premio de Aragón promete ser muy diferente. Es lo que ha dicho Pecco Bagnaia, piloto de Ducati, que está convencido de que ellos van a ser mucho más competitivos.

En la previa de MotorLand, en palabras que publica 'Motorsport', Pecco analiza el fin de semana: "Será una historia diferente en comparación con Silverstone. Estoy seguro de que la Ducati aquí tiene más potencial que la Aprilia, por el nivel de agarre, porque el trazado es más como Brno para nosotros".

"Es la única pista de izquierdas en la que puedo sentirme bien, así que veremos si podemos luchar, si podemos tener el potencial", apunta el piloto italiano.

El año pasado Pecco acabó entre los tres mejores, por lo que tiene un buen recuerdo de Aragón: "En 2025 subí al podio, y este año me siento un poco mejor, así que espero que sí, pero tenemos que ser realistas, y el fin de semana pasado fue un desastre".

"Tenemos que entender el 'feeling', porque el año pasado sufría mucho al parar la moto, pero el agarre no era malo; este año puedo parar mejor la moto, pero el agarre es menor, así que veremos. Creo que el Top 5 es el objetivo optimista y realista", dice para finalizar el compañero de Marc Márquez.

Pecco sabe que se tendrá que pelear con las Aprilia, siempre favoritas, y con sus compañeros de Ducati para alcanzar ese objetivo.

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