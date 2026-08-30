"Solo lo hacen los artistas": Ducati se rinde a Márquez tras su genialidad en la 'sprint' de Aragón

Dall'Igna y Tardozzi, jefes de la escudería, no han tardado en expresar su fascinación por su piloto estrella después del increíble adelantamiento a Bezzecchi que le permitió llevarse los doce puntos otorgados al más rápido del sábado.

Elogios en Ducati hasta el momento con lo mostrado sobre pista por Marc Márquez, que se llevó la 'sprint' del Gran Premio de Aragón. El catalán salía segundo, seguido de su hermano Álex, mientras que Marco Bezzecchi contaba con la 'pole' tras un impresionante récord de pista logrado en clasificación.

Sin embargo, la actuación de Marc en la 'carrera corta' del sábado volvió a despertar la admiración de todos los rincones de MotoGP. El piloto de Ducati firmó un sensacional adelantamiento al italiano en la primera curva, que le sirvió para liderar el resto de la prueba.

Una frenada increíble que no dejó a nadie indiferente en Borgo Panigale. "La salida de Marc no fue la mejor, porque se le levantó algo la rueda un par de veces, pero se tiró en la primera curva a por el primer puesto. Es la frenada de alguien que quiere ganar el Mundial", aseguraba Gigi Dall'Igna.

Pero la prueba importante será la carrera del domingo, para la que el director general de Ducati avisa, "la carrera puede ser otra por la importancia que tenga el rendimiento y la duración del neumático trasero". Aunque Gigi no fue el único que quedó alucinado.

"Lo que ha hecho Marc en la primera curva es una de esas cosas que solo hacen los artistas, como quienes se ponen a pintar ante un lienzo en blanco", añadía Davide Tardozzi, como recoge 'AS'. Todo se resolverá este domingo en MotorLand Aragón, donde Márquez es favorito y podría dar un golpe importante en la pelea por el liderato.

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