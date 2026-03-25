A Ducati todavía le dura el enfado por lo que ocurrió en Brasil: "Nos deja perplejos"

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que hablarán este fin de semana en Austin la reducción de vueltas que decidió MotoGP a última hora en Brasil.

Minutos antes de que se disputara la carrera del Gran Premio de Brasil de MotoGP, dirección de carrera anunció que se reduciría el número de vueltas. Y en el equipo Ducati no lo entendieron. Su jefe, Davide Tardozzi, protestó mucho y ahora sigue sin poder olvidar lo que ocurrió este pasado domingo.

En 'Sky Sports', el jefe de Marc Márquez y de Pecco Bagnaia señala directamente a MotoGP: "No creo que haya sido Michelin quien pidiera la reducción de vueltas; creo que ellos lo supieron cuando lo supimos nosotros".

"Además, algunos se enteraron antes y otros después. Nos lo dijeron de palabra en la parrilla, eso deja un poco perplejos", dice el italiano.

Y en Austin, este fin de semana, Tardozzi pedirá que se hable de ello entre los equipos y dirección de carrera: "Lo hablaremos sin duda en Austin".

El enfado del equipo Ducati es mayúsculo. Coincide, además, que están atravesando un momento delicado. Aprilia se les ha colado por delante y Marco Bezzecchi parece incluso lejos.

Saben que con Marc Márquez en el equipo sí podrán luchar por todo, pero Tardozzi ya avisó de que no pueden depender todos los fines de semana de su talento. Y el tiempo corre.