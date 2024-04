Pedro Acosta ha comenzado por todo lo alto su andadura en MotoGP. El murciano deslumbró a todo el mundo con su exhibición en Portimao consiguiendo el primer podio de su carrera en la máxima categoría y el primero también para su equipo GasGas.

En esta ocasión, vuelve la acción a la pista, aunque al otro lado del charco. Austin tiene ya todo preparado para recibir un año más a las dos ruedas con un Pedro Acosta que ha levantado todas las miradas a su paso y del que se esperan grandes cosas este fin de semana, aunque prefiere mantener los pies en el suelo.

"Llegamos a un nuevo circuito y no tenemos expectativas. Es muy fácil hablar y pensar, pero no estamos en un momento en el que tengamos que decir nada, debemos ser realistas, no podemos conseguir un gran resultado después de solo dos carreras", señaló Acosta.

"En Moto2 disfruté mucho..."

A pesar de ello, el piloto sí que se muestra entusiasmado con regresar al Circuito de las Américas: "El año pasado disfruté mucho con la Moto2 en este circuito, fue fantástico y es lo que voy a intentar este año: disfrutar. He estado ocupado entrenando, pero me hubiera gustado ir a Argentina, hacer otra carrera de MotoGP, pero es lo que hay, llegamos descansado y empezamos de cero otra vez".

Pedro Acosta fue preguntado aprovechando su visita a EE.UU. por Kevin Schwantz, icono del motociclismo estadounidense y ganador del mundial de 1993: "Necesitamos más personas como él. Una vez de pequeño fui a Jerez, estaban por ahí Ángel Nieto y Fonsi Nieto, también estaba Kevin y fue el único que se pasó cuatro horas firmando autógrafos. Ese es el verdadero ADN de MotoGP".

"No tengo una idea clara, nadie puede ser como él, seria demasiado fácil. Creo que tenemos que ser mas naturales, no tengo muchas ideas, tenemos que ser como los pilotos de hace unos años, con una carácter como el de Casey Stoner o el de Dani Pedrosa, no todo el mundo de la misma manera. Pero es lo que es y no voy a cambiar nada", concluyó su reivindicación.