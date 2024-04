Pedro Acosta está arrasando en su inicio en MotoGP. Ya ha subido una vez al podio y aspira a batir todos los récords de precocidad en la competición. Su compañero en GasGas, Augusto Fernández, asegura que no siente la presión al haber pasado a un segundo plano.

En un acto publicitario, Fernández dice que no tiene más presión: "La llegada de Acosta no me ha supuesto más presión, lo está haciendo muy bien y la verdad es que ahora mismo estamos lejos de su nivel. Su velocidad incluso ayuda a ver el potencial de la moto y el saber que cuando estemos nosotros a punto, el potencial está ahí. Estamos aprendiendo mucho de su llegada".

"Nos estamos fijando en él, trabajando e intentando tener la velocidad otra vez para estar delante", reconoce el piloto, que compite por segundo año en MotoGP.

Pero Augusto, a diferencia de su compañero, está sufriendo en la parte de atrás de la parrilla: "El inicio de temporada ha sido mucho más difícil de lo que esperábamos. Estamos mejorando carrera a carrera aunque todavía estamos lejos. Estamos entendiendo lo que nos falta y creo que pronto estaremos otra vez más adelante".

Y no se puede permitir fallar. Porque se está jugando un nuevo contrato para el curso que viene: "2024 es un año muy importante para mí, más que nada porque terminamos el contrato con el equipo. Es el año en el que ya no soy 'rookie' y hay que dar un paso adelante en cuanto a resultados. También porque el objetivo no es estar tan atrás".

Gran Premio de Las Américas

Este fin de semana MotoGP corre en Austin el Gran Premio de Las Américas. Así explica Fernández los secretos del circuito: "Es un trazado muy grande con rectas muy largas y frenadas muy fuertes. El ambiente es increíble. Sería un buen escenario para empiezar a darle la vuelta a la situación".