La reflexión de un campeón del mundo sobre luchar contra Márquez: "Era como un pitbull..."

"Aunque no estuviera bien..."

Ha sido uno de los mayores rivales en toda la carrera de Marc Márquez. Jorge Lorenzo fue uno de esos pilotos que sufrió muy de cerca la determinación del de Cervera. Con la llegada de Marc a Ducati, sus aspiraciones al título han crecido respecto a la temporada pasada y todo apunta a que, junto a 'Pecco' Bagnaia, es el gran favorito a llevarse el título.

Lorenzo compitió con Márquez de tú a tú durante muchas temporadas. Es por ello, que Jorge conoce muy bien a Marc dentro de la pista: sus comportamientos, sus virtudes, sus defectos... Sólo el expiloto de Yamaha fue capaz de interrumpir la hegemonía de Márquez entre los años 2013 y 2019. Lorenzo se coronó en 2015 y el resto de mundiales en esos años los ganó el catalán.

Pero Jorge recuerda muy bien como era luchar con Marc al límite y lo ha explicado en una entrevista para la 'Gazzetta dello Sport': "Era como un pitbull, siempre quería ganar, aunque no se sintiera bien. En un circuito, aunque la moto no fuera bien, tenía una ambición descomunal, siempre quería ganarte. Y también creía en las caídas, pero no tenía miedo de caerse. Pero siempre iba bien. Así que en ese sentido es único".

Márquez volverá a ser el gran candidato para alzarse con el título pero enfrente tendrá a dos rivales que ya saben lo que es ser campeón del mundo. 'Pecco' Bagnaia y Jorge Martín son los pilotos llamados a poner en aprietos al octocampeón. El turinés le tendrá muy cerca pero Martín deberá sobreponerse a la potencia de Ducati con una moto a priori inferior si quiere competir por su segundo campeonato.