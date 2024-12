Jorge Martín sale en defensa de Aprilia tras el ataque de Ducati: "Si tengo el número 1..."

Muchos están situando a Jorge Martín como el tercero en discordia de cara al MotoGP 2025. Los focos apuntan a Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia como los grandes favoritos a ganar el mundial debido a que Martín ya no pilotará una Ducati.

La Aprilia es competitiva pero no es tan rápida como la moto de la escudería dirigida por Gigi Dall'ingna. Es por ello que Jorge sufrirá en algunos momentos las consecuencias de tener una herramienta menos potente que la de sus máximos rivales.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, mandó un mensaje dirigido a Aprilia insinuando que si disponían del 1 era gracias a ellos. Aprilia respondió y Jorge Martín también ha salido en defensa de su actual escudería.

"Si tengo el número 1 durante un año tendremos muchas imágenes con él en mi casa. No me importa si no lo mantengo para el futuro… veamos qué pasa", ha asegurado el campeón del mundo en unas declaraciones para 'MotoGP.

A pesar de este intercambio de declaraciones, Martín aún no asegura si llevará el '1': "Es una gran responsabilidad llevar el 1 en la moto. Todavía no sé si lo usaré. No mucha gente ha vuelto a ganar llevando el 1".