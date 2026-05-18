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"Hay que ir partido..."

El inverosímil e histórico récord aún al alcance de Sinner: "No es realista pensar..."

El italiano, tras la consecución del título en Roma, sigue optando a registrar una marca que nadie ha conseguido en toda la historia. De hacerlo, su nombre se elevaría al máximo escalafón del tenis.

Jannik SinnerJannik SinnerGetty

Jannik Sinner está haciendo historia en el tenis. El de San Cándido, afianzado en el número uno del mundo, conquistó el pasado domingo en Roma su sexto Masters 1.000 consecutivos dándole a todos los italianos el primer ganador 'de casa' en 50 años.

Jannik superó a Casper Ruud con un doble 6-4 y certificó su victoria número 34 conseguida de manera seguida. Es, a día de hoy, invencible. Por ello, Sinner llega a Roland Garros como el máximo favorito después de haber conseguido ganar los tres M1.000 de tierra batida.

Más allá de ganar más 'Grand Slams', hay un hito que empieza a rondar la cabeza de Jannik. Sería algo absolutamente histórico. El transalpino tiene la oportunidad de ganar los nueve Masters 1.000, ya ha ganado cinco esta temporada (el sexto es el M1.000 de París de 2025).

Tras conquistar Roma, y a pesar de su excelso nivel de juego, Jannik no se ve capaz de levantar los nueve títulos de esta categoría: "Tenemos que ir torneo a torneo. Lo más importante es estar bien físicamente, porque si no, no llegas a ninguna parte. No es realista pensar en ganar los nueve Masters 1000. Es imposible mantener este nivel durante toda la temporada".

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