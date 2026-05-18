Jorge Martín sufre una dura caída en los test de Montmeló y es evacuado en ambulancia

El madrileño se ha ido al suelo durante la mañana de test que se están llevando a cabo en el trazado catalán. Jorge ha abandonado el circuito en ambulancia.

Jorge Martín ha vivido un fin de semana terrible en el Gran Premio de Catalunya. El de Aprilia firmaba un doble 'cero' en la 'sprint' y en la carrera del domingo tras una polémica acción con Raúl Fernández en la que Jorge culpó al de 'Trackhouse' de haberle tirado al suelo.

En lo que respecta a sensaciones, la situación ha sido todavía peor. Martín se ha caído cinco veces y, en los test de este lunes, se ha vuelto a ir al suelo en un accidente más grave que el resto. La ambulancia ha tenido que entrar en el circuito para evacuarle según informan medios como 'As' desde Montmeló.

Esos mismos medios aseguran también que, tras varias exploraciones, Jorge no sufre ninguna fractura y que la gran consecuencia del incidente ha sido un fuerte golpe en su codo izquierdo además de otra gran contusión en su pierna.

Martín parece haber salido muy afortunado de una caída que podría haber sido mucho peor. El madrileño ha tenido muchos problemas para mantener el control de la moto durante el fin de semana y, con mucha suerte, puede decir que no tiene grandes lesiones tras seis caídas en cuatro días.