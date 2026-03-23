Ducati asume el desastre: "No podemos esperar que el talento de Marc Márquez nos vaya a solucionar la papeleta"

Davide Tardozzi, team manager del equipo de Borgo Panigale, ha explicado que Marc "no está al cien por cien físicamente", pero "no es excusa ya que las otras Ducati están por detrás".

Si en Tailandia, tras 88 podios consecutivos, Ducati se quedó fuera del cajón, en Brasil el equipo italiano se tuvo que conformar con el tercer puesto de Fabio Di Giannantonio.

Marco Bezzecchi y Jorge Martín estuvieron intratables en Goiania, demostrando el grandísimo salto adelante que ha dado Aprilia esta temporada.

Ya hay muchas dudas de si la roja es la mejor moto de la parrilla. De hecho, en el seno de la marca italiana asumen que tienen mucho trabajo por delante.

Así lo explicó Davide Tardozzi en 'Motorsport' tras la carrera: "Gigi (Dall'Igna) está trabajando desde el invierno para poder recuperarnos. Está claro que Aprilia ha hecho un trabajo muy bueno y no será fácil".

"Creo que Aprilia seguirá siendo competitiva en Austin, pero estoy seguro de que Ducati estará más cerca, también en Jerez ellos serán muy fuertes, pero podemos estar más cerca. Conocemos el problema y buscamos la manera de resolverlo", añadió.

Sobre Márquez, que ganó la sprint y quedó cuarto en la carrera larga, el team manager de Ducati apunta que su destreza no puede maquillar los problemas del equipo.

"En este momento además tenemos a un Marc que no está al cien por cien físicamente, aunque esto no es excusa ya que las otras Ducati están por detrás; no podemos esperar que el talento de Marc nos vaya a solucionar siempre la papeleta", señaló.

Eso sí, afirmó que su dedicación es total: "Marc no está al cien por cien, pero como todos los grandes campeones no se lamenta de ello y solo trabaja duro para tratar de traer a casa los mejores resultados posibles".