"Le vi motivado y con...": la confesión de Aldeguer sobre el estado de ánimo de Alex Márquez

"Le vi motivado y con...": La confesión de Aldeguer sobre el estado de ánimo de Álex Márquez

El piloto murciano habla sobre el estado de ánimo y de salud de su compañero de equipo después de sufrir un grave accidente en el GP de Catalunya.

Álex Márquez sufrió una grave caída en el pasado GP de Catalunya. El piloto español chocó con la parte trasera de la moto de Pedro Acosta y se fue al suelo a mucha velocidad, lo que hizo que el piloto de Gresini tuviera que ser transladado al hospital.

Tras las respectivas pruebas médicas, se confirmó que el de Cervera tenía una fractura de la vértebra cervical C7, lo que le mantendría fuera de combate durante mínimo dos grandes premios.

Ahora, el calendario de MotoGP llega a Italia para disputar el fin de semana en el circuito de Mugello. Una cita que el '73' no disputará y será sustituido por Michelle Pirro para formar la alineación de Gresini con Fermín Aldeguer.

Precisamente ha sido el piloto murciano quien ha hablado sobre Álex antes de comenzar el fin de semana en el circuito italiano: "Hablé con él. Hicimos una videollamada mientras hacíamos el track walk. Está bien. Le vi motivado y con ganas de volver".

Fermín consiguió un gran resultado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, terminando segundo. Un podio que el número '54' dedicó a su compañero de equipo y espera poder hacer lo mismo en Mugello. "El resultado anterior se lo dediqué tanto a él como a mí mismo. Veremos si aquí podemos conseguir otro buen resultado también por él", concluyó Aldeguer, según recoge 'Motosan'.

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