La confesión de Alex Márquez tras su accidente: "No me acordaba de lo que había pasado..."

El piloto de Gresini no recordaba parte de lo que había ocurrido cuando fue trasladado al hospital en el Gran Premio de Catalunya.

El accidente de Alex Márquez en Montmeló fue uno de los más escalofriante de los últimos tiempos en MotoGP. No pudo evitar la moto de Pedro Acosta, que perdió velocidad por un fallo, y se fue a la hierba, evitando el muro por centímetros.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Alex ha contado qué sintió en aquel momento y momento y cómo al llegar al hospital no recordaba todo lo que había ocurrido.

"Yo cuando llegué al hospital, creo que eran las tres y media de la tarde más o menos cuando ya empiezo a acordarme de todo 100%", cuenta el piloto de Gresini.

Reconoce que tuvo muchísima suerte al haber evitado una desgracia: "Yo pedí ver la caída porque más o menos tenía flashes, pero no me acordaba 100%. En ese momento honestamente me di cuenta de la suerte que había tenido. De evitar el muro de la derecha, de cómo entré en ese momento, cómo me caí… Ahí fui consciente de toda la buena suerte que había tenido".

La recuperación será prudente y de momento no hay fecha de regreso: "Es una caída donde el impacto es tan grande que tienes un poco que volver a aterrizar en el suelo. Es un proceso de una semana más o menos para que el cuerpo vuelva un poco a la normalidad, de muchos dolores".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido