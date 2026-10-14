¿Le quedan a Marc Márquez "uno o dos años" en Ducati?: "Puede llegar la oportunidad..."

Fermín Aldeguer, actual piloto de Gresini y futuro del VR46, cree que puede llegar al equipo oficial de Ducati para acompañar a Pedro Acosta en un futuro no muy lejano.

Sin ni siquiera haber debutado en MotoGP ni haber ganado el Mundial de Moto2, Ducati hizo oficial el fichaje de Fermín Aldeguer en marzo de 2024.

En 2025 subió a la categoría reina de la mano de Gresini como sustituto de Marc Márquez y en 2027 dará el salto al VR46, el equipo de Valentino Rossi, para seguir bajo el 'yugo' de la marca italiana, pero ya con material oficial.

Es por ello que durante una entrevista en 'As', el murciano ha asegurado que se ve de rojo más pronto que tarde.

"Creo que sí. Al final tengo claro que toda la apuesta que está haciendo Ducati por mí es para acabar un día ahí", ha señalado.

De hecho, comprende que los de Borgo Panigale se hayan lanzado a por Pedro Acosta antes que apostar por él.

"Yo entiendo que lo hayan cogido a él (Acosta) para el próximo año y no a mí. Al final lo que se quieren asegurar es tener a los seis mejores pilotos de la parrilla para sus seis motos", ha señalado.

Eso sí, Aldeguer confía en que su oportunidad llegue pronto... y esta conllevaría la marcha de Marc Márquez.

"Entonces a mí ya me tenían. La única oportunidad de poder tener a Pedro era cogiéndolo en un equipo oficial y a mí puede llegar la oportunidad dentro de uno o dos años", ha zanjado.

Cabe reseñar que Márquez tiene un contrato multianual con Ducati donde tiene asegurado correr en 2027, pero seguir en 2028 estará en su mano. De hecho, la posibilidad de retirarse en Honda no está descartada.