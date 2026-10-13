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Un expiloto lamenta que Aprilia "desperdiciara su oportunidad" contra Márquez en Indonesia

Marco Melandri, expiloto de MotoGP, cree que este era el fin de semana para robarle muchos más puntos a Marc Márquez.

Marc Márquez y Jorge Martín Marc Márquez y Jorge MartínGetty

Jorge Martín lidera el mundial de MotoGP por dos puntos sobre Marc Márquez. Después de Indonesia, un lugar donde Ducati esperaba sufrir, no ha conseguido distanciarse. Y el expiloto Marco Melandri cree que se acordarán de estos puntos.

En palabras que publica 'Motosan', Melandri habla de una oportunidad perdida: "Aprilia ha desperdiciado una oportunidad clarísima en Mandalika. Raúl Fernández tenía unos siete décimas de ritmo sobre Márquez y Bezzecchi al menos medio segundo. Por como iba la cosa, Márquez debería haber perdido al menos diez puntos como mínimo...".

"Pero salió del fin de semana habiendo ganado tres sobre Bezzecchi. Estos puntos regalados van a pesar mucho al final de la temporada", pronostica el expiloto italiano.

Cree que el sábado, en la sprint, Martín salió muy perjudicado: "Esta regla estupidísima de la presión de las gomas es una cosa idiota. Jorge Martín estaba delante el sábado pero tuvo que aflojar para dejar pasar a Marc Márquez y calentar el neumático delantero. Se puso nervioso, se le endurecieron los antebrazos y en las últimas tres vueltas ya no podía pilotar".

Pide órdenes de equipo a Aprilia

Por otro lado, Melandri ha pedido a Aprilia que trate ya a Jorge Martín como su piloto número 1: "Como piloto odio las órdenes de equipo, es la clasificación de pilotos y es justo que el piloto se lo gane. Pero en la piel de Aprilia no puedes perder esta oportunidad histórica".

Y pide que sigan el ejemplo de Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes de F1: "Tienes que ser implacable, al estilo Toto Wolff. Tienes que organizarte antes de la carrera para asegurar los puntos pesados. Hazte odiar por medio mundo, pero lleva el título a casa".

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