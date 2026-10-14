"¿Marc Márquez o Rossi? No hay más...": Aldeguer, entre la espada y la pared

El futuro piloto del VR46, el equipo del 'Doctor' en MotoGP, ha salvado los muebles como ha podido cuando le han preguntado por los dos campeones.

"No hay que mezclar una cosa con la otra"

Fermín Aldeguer ya ha sido operado de la fractura en la mano derecha que sufrió en Indonesia y aún guarda esperanzas de poder estar en el Gran Premio de Australia, entre el 23 y el 25 de octubre.

Antes de la intervención, el piloto de Gresini concedió una entrevista a 'As' en la que, entre otros aspectos, le preguntaron por Marc Márquez y Valentino Rossi.

En concreto, sobre si podrá tener una relación cordial con los dos hermanos y con su futuro jefe en el VR46, equipo con el que competirá en la máxima categoría el próximo año.

"Bueno, a ver, al final no hay que mezclar una cosa con la otra. No creo que ni por parte de los Márquez ni por parte de Valentino haya ningún problema de que al final la relación sea siempre cordial con las dos partes", explicó.

"Entonces no sé. Tampoco te puedo decir cómo se va a gestionar. Yo voy a ser yo mismo tanto con Valentino como con ellos. Simplemente eso", añadió.

A su vez le preguntaron quién es mejor entre los dos campeones... y salvó los muebles como pudo: "No hay respuesta, señoría".