Honda no se esconde: "¿Intentamos traer a Marc Márquez de vuelta? ¡Es probable!"

Marc Márquez, en su etapa con Honda

Romano Albesiano, director técnico de Honda, ha deslizado que la marca japonesa tanteó el regreso de Marc Márquez.

"Tendrás que preguntarle a Alberto..."

Hace una semana, Alberto Puig, jefe de Honda, reconoció en 'Sport' que habían tratado de materializar el regreso de Marc Márquez de cara a la próxima temporada.

"A todo el mundo le gustaría volver a trabajar con alguien con quien has conseguido muchísimas cosas", señaló Puig.

Pues bien, durante una entrevista con 'Moto.it', a Romano Albesiano, director técnico de Honda, le han preguntado si la posibilidad fue real.

"Tendrás que preguntarle a Alberto Puig sobre eso, pero ¡es probable!", replicó italiano.

Marc finalmente decidió renovar con Ducati en un contrato multianual y Honda se lanzó a por Fabio Quartararo.

Eso sí, no sería difícil imaginar que Márquez quiera terminar su carrera con el equipo que se lo dio todo desde sus inicios. De momento tiene la posibilidad de seguir con los de Borgo Panigale hasta finales de 2028... pero él será quien marque su destino.