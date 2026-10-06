Ahora

"Tendrás que preguntarle a Alberto..."

Honda no se esconde: "¿Intentamos traer a Marc Márquez de vuelta? ¡Es probable!"

Romano Albesiano, director técnico de Honda, ha deslizado que la marca japonesa tanteó el regreso de Marc Márquez.

Marc Márquez, en su etapa con Honda Marc Márquez, en su etapa con HondaGetty Images

Hace una semana, Alberto Puig, jefe de Honda, reconoció en 'Sport' que habían tratado de materializar el regreso de Marc Márquez de cara a la próxima temporada.

"A todo el mundo le gustaría volver a trabajar con alguien con quien has conseguido muchísimas cosas", señaló Puig.

Pues bien, durante una entrevista con 'Moto.it', a Romano Albesiano, director técnico de Honda, le han preguntado si la posibilidad fue real.

"Tendrás que preguntarle a Alberto Puig sobre eso, pero ¡es probable!", replicó italiano.

Marc finalmente decidió renovar con Ducati en un contrato multianual y Honda se lanzó a por Fabio Quartararo.

Eso sí, no sería difícil imaginar que Márquez quiera terminar su carrera con el equipo que se lo dio todo desde sus inicios. De momento tiene la posibilidad de seguir con los de Borgo Panigale hasta finales de 2028... pero él será quien marque su destino.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez entra en modo electoral y defiende su decisión de adelantar las generales: "Vamos a ganar y a gobernar"
  2. CEOE y Cepyme tachan de "inadmisible" la huelga general anunciada por los sindicatos y dudan de su "encaje jurídico"
  3. Los Mossos buscan a Rami, un niño con autismo de 12 años desaparecido en Granollers durante el temporal
  4. El Sabadell blinda su futuro contra opas con la venta del 7% al banco francés BPCE
  5. Trump sugiere que Irán "ataque" Los Ángeles y San Diego: "Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro"
  6. Roban un libro de valor incalculable y 210 kilos de peso con la cubierta de Salvador Dalí de un museo de Francia