Todavía no se sabe nada sobre el 'Caso Márquez', o lo que es lo mismo, se desconoce si cumplirá sanción y cuando. Porque la apelación de Honda está ahora mismo en la Corte de Apelación de MotoGP.

Se pueden dar dos supuestos: uno de ellos es que vuelva en Austin y corra como cualquier otro fin de semana sin necesidad de pasar dos veces por la zona larga del circuito; y otra es que reaparezca y cumpla sanción.

¿Cuándo sabremos la respuesta? Es una pregunta que no tiene respuesta. Porque este órgano dispone de hasta seis semanas para tomar una decisión. Por lo tanto, podría llegar en Austin, pero también en Jerez.

Durante el pasado fin de semana, en Argentina este tema causó mucho revuelo dentro del 'paddock' de MotoGP. A pesar de la disparidad de opiniones, la sensación es que va a ser Marc Márquez quien gane este caso.

First of all I want to say that I am very sorry to Oliveira, his team and the Portuguese fans because it was his race. I did a really big mistake today, of course it was not my intention to have this happen, my intention was not even to overtake Martin at that point,