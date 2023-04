Álex Márquez acaba de fichar por Ducati, y está viviendo uno de sus momentos más dulces desde que llegó a MotoGP en el año 2020. Desde entonces, el '73' ha tenido momentos de incertidumbre porque los resultados no se correspondían con su capacidad de pilotaje.

Se estrenó en el Repsol Honda Team siendo compañero de su hermano Marc, pasó al equipo satélite de Honda, y ahora está en el satélite de Ducati. Con el primer equipo logró dos podios en una temporada, con el actual lleva uno en dos carreras, además de una 'pole'.

¿Cuál es el punto en común entre todos estos resultados?: Marc Márquez. ¿Por qué? Pues porque todas las veces que Álex Márquez ha conseguido un gran resultado en forma de podio o pole en MotoGP, el ocho veces Campeón del Mundo estaba en casa viéndolo por la tele.

🚨 @alexmarquez73 has company now! @PeccoBagnaia does indeed find a way through in the end! ⚔️#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/Fbtt28BOYy