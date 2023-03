La FIM ha sacado un nuevo comunicado sobre la sanción impuesta a Marc Márquez tras la carrera de Portugal, donde traslada la petición de Honda al Tribuna de Comité Arbitral.

Tras las decisiones tomadas y las palabras de Álex Márquez, el resto de la parrilla de MotoGP ha sido preguntada por su opinión, y todos han sido muy claros en lo que hace falta para que esto no se repita más veces.

Pecco Bagnaia: "pedimos más claridad"

El vigente Campeón del Mundo manda un 'recado' al panel de comisarios de la FIM y pide "tener una idea más clara de la seguridad y de las sanciones". Porque admite que no entiende "que alguien pueda cometer un error así".

Por otro lado está Marco Bezzecchi. Está en la misma línea que Bagnaia. Los dos coinciden en que "sería fantástico tener las ideas más claras, pero entiendo que es un trabajo muy difícil".

El más duro de todos ha sido Jack Miller. El australiano entiende que "cuando llevas cuatro meses sin subirte a la moto, todos queremos demostrar cosas" y desafortunadamente "pueden suceder accidentes en este deporte y cuando te has equivocado tiene que haber consecuencias".

"No es la manera"

Y las ha tenido, pero considera que perderse una carrera o aplicar otra sanción, "no creo que sea la manera, y menos en la primera carrera". Añade también Miller que el año pasado, sin ir más lejos, hubo grandes caídas, pero "como es Marc Márquez tofo el mundo opina y va con el cuchillo contra él". "No estoy tratando de defenderle. Él ha cometido un error y lo sabe, pero se están cebando demasiado. Al final es son carreras".

La cuestión, según Jack Miller no es imponer una sanción u otra, la cuestión es "que tiene que haber una líneas, y la labor de los comisarios es saber donde está esa línea". Maverick Viñales, en este caso, opina lo mismo. "Tenemos que creer que las sanciones son correctas porque todo es muy complicado".

Y también ha hablado Fonsi Nieto, en este caso para 'AS'. Ha dejado claro que "todos cometen errores" y que "no debemos crucificar a Marc". Cree que "bastante ha tenido ya con la pitada del público, que gusta a nadie, con caerse, con lesionarse y con la sanción", declaró.

¿Por qué Márquez sí y a Marini no?

"Cuando vuelvas tienes que hacer la penalización. Si estás lesionado ya te pierdes la carrera". Ese es el punto de vista de Fabio Quartararo. En cambio, considera que la manera en la que se ha sancionado durante el Gran Premio de Portugal no ha sido la más justa. "Joan Mir ha tenido su penalización, Marc Márquez tambien pero, ¿por qué Luca Marini no? Si te caes y te llevas a un piloto delante es doble 'long lap'. Marini ha hecho lo mismo, aunque no sea tan grave. También hubo un piloto en el suelo y no lo han sancionado".