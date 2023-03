Marc Márquez sigue siendo protagonista incluso el fin de semana que no está. ¿La razón? La doble 'long lap' recibida tras su accidente en Portugal. Sobre todo lo que ha venido después. El revuelo que se ha creado ha desatado las críticas de los pilotos, entre ellos, Alex Márquez.

El pequeño de los Márquez habló sobre la penalización de Marc y considera que es "muy mejorable. Seguimos igual que el año pasado. Hay sanciones con diferentes criterio, sanciones que de golpe te meten un 'long lap', de golpe dos por la misma acción, y otras en las que es 'long lap' para unos, y para otros no...", empezó diciendo Alex.

Lo que trata de pedir es igualdad para todos, porque hay un reglamento "donde te lees todo y en el último punto dicen que según la situación o no se qué, ellos tienen la última palabra, y te descuadra todo", continúa diciendo. "Porque luego van a hacer lo que van a querer" añade.

🗣️ "El colmo es cambiar una sanción al cabo de dos días, eso ya es el colmo del colmo" 👉🏻 @alexmarquez73, sobre la sanción a su hermano Marc #ArgentinaGP 🇦🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/flFez6wqVN — DAZN España (@DAZN_ES) March 30, 2023

Pide igualdad para todos

Para Álex, lo que no se puede hacer es "cambiar una sanción al cabo de dos días, eso ya es el colmo del colmo". La cuestión es que "se tiene que cumplir todos igual", pero eso no pasa. Porque "es como siempre aquí; hasta que no pasa no se sabe. Como los 'air fence'. Es ahí donde tienen que ser claros con la decisión que toman".

También habló sobre el estado actual de Marc Márquez ahora mismo. Ha admitido que "está tocado" física y sobre todo, mentalmente por toda la situación.

"Porque nadie se quiere perder una carrera, nadie quiere tirar a otro piloto y más cuando es un error, pero son errores que este año, con el formato que tenemos, van a pasar para todos porque son motos que van a 300 km/h, que un error que tengas que dejar el freno medio segundo", concluyó

Alex Márquez es uno de los hombres que más está hablando encima de la pista. Su primer Gran Premio lo acabó en quinto lugar a lomos de una Ducati, y espera que en Argentina ese resultado mejore.