Lo que le espera a Ducati en 2027: pelea al límite entre Márquez y Acosta en Mandalika

El ilderdense y el murciano llegaron a adelantarse hasta en tres ocasiones dejando una lucha tan bonita como tensa a pocos meses de convertirse en compañero de equipo.

Marc Márquez y Pedro Acosta compartirán 'box' en 2027. Ambos pilotos ya dan pequeñas muestras de lo que podría ser una pelea por el título bastante intensa. Una de esas muestras ha sucedido en la carrera de Mandalika, donde han luchado al límite para adelantarse.

Primero ha sido Pedro quien ha atacado a Marc para ponerse cuarto. Instantes depués, el de Ducati le ha devuelto la jugada al de KTM para recuperar la posición que les podía dar opción de atacar el podio. Marc ha aguantado varias vueltas más pero no ha podido frenar a Acosta.

El murciano ha terminado pasando al nueve veces campeón del mundo que, tras el adelantamiento final de Ogura, se ha tenido que conformar con el sexto puesto. A priori y teniendo en cuenta las condiciones del circuito, era un resultado con el que Márquez podía terminar satisfecho.

El de Cervera sale de uno de los circuitos que peor se le dan a tan solo dos puntos del liderato. La 'sprint' del sábado fue un auténtico logro de cara a poder minimizar los daños en un trazado en el que no había terminado una carrera de domingo nunca.

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