Tremenda reflexión de Márquez tras recuperar el liderato de MotoGP: "Hay que bajarse el sueldo..."

El ilerdense recuerda su fichaje por Ducati en el día en el que ha vuelto a colocarse en lo más alto de la tabla. Una victoria en la carrera de domingo podría ser determiante en la pelea por el Mundial.

Marc Márquez ha dado un golpe encima de la mesa en la 'sprint' del Gran Premio de Indonesia. El ilerdense no era el gran favorito a llevarse la victoria pero ha aprovechado varios fallos de las Aprilia para conseguir doce puntos de tremendo valor.

No hay que olvidar que Marc sufre mucho en un circuito como el de Mandalika. De hecho, no ha terminado una carrera de domingo nunca en el trazado asiático. Aún así, una doble caída de Raúl Fernández y Bezzecchi y una mala gestión de los neumáticos de Martín le han dado opciones de ganar.

En una situación de mucha igualdad en la que Márquez es líder con tan solo cuatro puntos sobre Martín, Marc analiza profundamente lo exigente que es este deporte y de lo que depara el futuro de la competición: "El año que viene veremos, pero evidentemente, si tienes la moto como la ha tenido y la tiene Martín, puedes hacer cosas. Si el año que viene no tienes la moto, por muy Martín, Márquez o Quartararo que seas, no puedes hacer nada".

"Estamos en un deporte donde hay una combinación de piloto y moto, pero por eso también tienes que ser hábil, egoísta y a veces tragarte el orgullo para buscar el mejor sitio que más te convenga y, cuando digo tragarte el orgullo, es bajarte el salario", ha asegurado Marc en declaraciones que recogidas por 'Motosan'.

El ilerdense también ha señalado la dureza de Mandalika y lo mal que lo ha pasado tras la carrera corta: "Eso es lo que pasa en los podios de la Sprint. Estás a 35 grados, acabas de una carrera, con la adrenalina y el sudor, y me ha entrado un bajón, sea de azúcar o de lo que sea. Me he empezado a marear después del podio. Por eso me he bajado del kart y me he ido a la oficina, me he cambiado y me he relajado. Por eso ahora estoy más fresco y con buena cara".

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