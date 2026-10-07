Un ex de MotoGP dice que Márquez está 'sobreviviendo' a la Ducati: "Bagnaia está a 20 segundos"

Marco Melandri, expiloto de motociclismo, cree que solo Marc Márquez puede estar luchando contra unas Aprilia que son muy superiores.

La lucha por el mundial de MotoGP es entre Jorge Martín y Marc Márquez. Una Aprilia contra una Ducati. Son solo dos puntos de distancia antes del Gran Premio de Indonesia, en el circuito de Mandalika.

El expiloto Marco Melandri cree que Marc está en clara desventaja. Porque para él la Aprilia es muy superior a la Ducati. Y pone de ejemplo los malos resultados que está cosechando Pecco Bagnaia, que en algunas carreras termina a casi veinte segundos.

Así lo dice en palabras que publica 'Motosan' este miércoles: "Si miramos los números y las clasificaciones, te digo que Aprilia es la mejor moto. Márquez gana con Ducati, pero la segunda fue la de Bagnaia a unos 20 segundos. Las Aprilia están cerca: Martín segundo, Bezzecchi tercero cerca… Así que hoy te digo que para mí la Aprilia es la mejor moto, pero Márquez está en otro planeta, ha corrido verdaderamente de cine".

Desvela el plan que está llevando Marc: "Márquez sabe que en casi todas las carreras no es el que tiene el ritmo más rápido, así que sabe que tiene que ponerse delante de inmediato, desestabilizar a los rivales, romperles el ritmo, evitar que hagan sus líneas y eso es lo que hace".

"En Japón es muy difícil, pero él no falla, de forma magistral consigue asestar siempre el golpe", dice el expiloto italiano.

Pero ve a Martín muy fuerte en este momento: "No ha parado de crecer constantemente. A principios de campeonato le costaba, pero ahora tiene la Aprilia por la mano y es increíblemente rápido".

"La sensación es que el mundial es cosa de dos entre él y Márquez", cierra su análisis.

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