El tremendo abrazo entre Máximo Quiles y los Márquez tras la conquista del Mundial de Moto3

Los hermanos, claves en la formación de Quiles como piloto, no han dudado en felicitarle efusivamente después de que Máximo se proclamara campeón del mundo de Moto3.

Máximo Quiles ya tiene su corona. El piloto murciano ha levantado el título de campeón del mundo en Indonesia culminando una temporada en la que ha ido por delante del resto de la parrilla todo el tiempo. Su superioridad en pista le ha permitido conquistar el Mundial a falta de cinco carreras.

El año que viene estará en Moto2 de cara a prepararse para lo que parece que será una llegada inevitable a la categoría reina. Quiles es una de las máximas promesas del motociclismo español. El de Murcia ha estado siempre muy cerca de los Márquez a lo largo de toda su formación como piloto.

Ambos hermanos han querido recibirle con una euforia tremenda cuando se ha proclamado campeón. La imagen de Álex y Marc abrazando a Quiles muestra la gran relación que hay entre ambas partes. Un vínculo que ha llevado, en parte, a Quiles a ser uno de los máximos argumentos para pensar que el motociclismo español tiene un gran futuro.

Máximo se ha terminado imponiendo a David Almanda y Brian Uriarte, sus máximos perseguidores en el campeonato. Aún así, la ventaja entre Quiles y sus máximos rivales hacía ya varios grandes premios que parecía completamente insalavable. Un campeón más con la 'marca Márquez'.

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