¿Por qué eligió Gigi Dall'Igna a Márquez para Ducati? "Mucha gente ha dicho marketing, pero el deporte..."

Marc Márquez pasó por 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y repasó toda la actualidad de MotoGP: su fichaje por Ducati, como tema principal. Gigi Dall'Igna, el gran ingeniero de la marca, le acabó eligiendo por delante de Jorge Martín, que finalmente se marchó a Aprilia.

Marc explicó cómo se tomó aquella decisión: "Lo fundamental en una negociación es tener velocidad en pista y luego cuando tiras unas palabras vas a morir con esas palabras. Ya llevaba varias reuniones que lo decía claro, que era Ducati oficial o Gresini". El de Cervera dijo que Ducati oficial o Gresini. Esas eran sus dos opciones.

Pedrerol le pregunta el motivo por que el que Gigi le eligió a él, y tiene claro que es por el momento deportivo: "Mucha gente ha dicho marketing o el historial, pero el deporte se vive del presente. Justo en esas carreras estaba despuntando, me estaba adaptando a la Ducati y él vio una serie de cosas que decidieron por mí. El por qué exactamente no lo sé. Cuando me dicen que soy el elegido no pregunto por qué".

"Agradecido y voy a intentar que la decisión sea la correcta. No te queda otra que trabajar al máximo para que sientan ellos que la decisión ha sido buena", expresa el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Fue una semana de tormenta en MotoGP. Después de que se filtrara que Jorge Martín era el elegido, Marc apareció ante los medios y dijo que sólo quería ir a la Ducati oficial o seguir en Gresini. Nada de Pramac, la otra satélite. Y ese órdago acabó provocando que Ducati se decidiera por él.