Marc Márquez, sobre las pullas de Valentino Rossi: "Si busca un enfrentamiento..."

"No creo que me tenga enfilado"

"Nadie ha sido tan sucio como él": así de duro se mostró Valentino Rossi durante una entrevista hace unos meses cuando le preguntaron por Marc Márquez.

Sepang 2015 marcó un antes y un después en la relación de ambos y el italiano está claro que no lo ha olvidado.

Sobre esta cuestión le ha preguntado Josep Pedrerol al ilerdense en 'El Cafelito', y Marc no ha podido ser más sincero.

"No creo que me tenga enfilado. Ahora mismo no me interesa ninguna guerra", ha señalado.

"No creo que busque un enfrentamiento, y si lo busca no lo va a encontrar. Dos no se pelean si uno no quiere", ha añadido.

De hecho, cuando Pedrerol le ha preguntado por los cinco mejores pilotos de la historia, Márquez ha mencionado a Rossi el primero.

"Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Ángel Nieto, Mick Doohan y Jorge Lorenzo. Entre ellos yo no me pondré nunca", ha replicado.