Marc Márquez recuerda en 'El Cafelito' su órdago a Ducati: "Lo decía bastante claro"

"No he hablado de esto con Jorge de esto"

Tras Bernd Schuster, Eric Masip y Paco Jémez, Marc Márquez ha sido el cuarto invitado por Josep Pedrerol a 'El Cafelito'.

En el podcast del presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito', el ilerdense ha repasado algunos momentos de la temporada y de su carrera.

En un momento, el piloto se ha detenido a hablar de la decisión de Ducati de ficharle a él y no a Jorge Martín, quien finalmente se ha alzado con la corona.

Y es que Márquez lanzó un órdago al equipo italiano cuando más dudas había: "Lo fundamental en una negociación es morir con tus palabras. Llevaba dos o tres reuniones que lo decía bastante claro: o Ducati oficial o Gresini".

Entonces, Gigi Dalli'Igna, el gran 'gurú' de Ducati, se decidió por él: "En el deporte vives del presente. En esas carreras estaba despuntando, iba mejor y él vio una serie de cosas que le decidieron por mi".

"Voy a intentar que la decisión sea la correcta", le dijo Marc al director deportivo de los de Borgo Paniale.

Tras ser el elegido, el de Cervera ha explicado que no habló con Jorge Martín de la decisión: "No he hablado de esto con él. Tenemos una relación profesional, somos rivales".