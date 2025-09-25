Ahora

Mafias en España

Menores sicarios, más baratos y violentos: la Policía desarticula varias mafias dedicadas a su captación en España

Los detalles Uno de esos menores asesinos solo tenía 17 años y fue detenido en plena calle por agentes de la Policía. Estaba a punto de matar a un rival de un grupo motero en Benalmádena. Estaba todo planificado, la huida iba a ser en patinete eléctrico.

sicarios menores

El subfusil que se muestra en el vídeo que acompaña esta información se utilizó para matar a sangre fría, en plena calle de Fuengirola, en diciembre de 2024. Ese crimen lo ejecutó un menor y acaba de ser detenido en Países Bajos. Pero lo más llamativo, lo más preocupante, es que es el tercer menor que utilizan las mafias para llevar a cabo sus asesinatos aquí en España, en la Costa del Sol.

Les contactan a través de redes sociales como Telegram y un mensaje puede bastar para que acepten el trabajo: consiste en asesinar a cambio de dinero.

La Policía Nacional ya ha desarticulado mafias dedicadas exclusivamente a esto. Un matrimonio y su hijo de solo 14 años fueron detenidos el pasado mes de noviembre en San Juan Alicante por reclutar a menores para ejecutar asesinatos por encargo.

Uno de esos menores asesinos solo tenía 17 años y fue detenido en plena calle por agentes de la Policía. Estaba a punto de matar a un rival de un grupo motero en Benalmádena. Estaba todo planificado, la huida iba a ser en patinete eléctrico.

Detrás de esto están las mafias neerlandesas. Les contratan en otros países y cuando llegan a España les entregan las armas. Son más inexpertos, pero les sirve de formación, y sobre todo, salen más baratos. Además, suelen ser mucho más violentos.

El menor sicario detenido en esta última operación llegó a disparar decenas de veces con un subfusil hasta pegarle un tiro en la cabeza a su objetivo. Después, huyó en una bicicleta.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general pide su absolución y señala una "operación perfectamente orquestada desde el aparato de la Comunidad de Madrid"
  2. El calendario judicial que puede complicar los planes electorales de Sánchez para 2027
  3. Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina: "No vamos a irnos de nuestra tierra"
  4. Igualdad pide "disculpas" por los "fallos" de las pulseras antimaltrato, pero asegura que "el sistema funciona"
  5. El Gobierno de Ayuso retira un curso para profesores sobre cómo tratar el franquismo en las aulas por su "sesgo político"
  6. Armas, parafernalia nazi, drogas y 100.000 euros en efectivo: esto es lo incautado al grupo ultra 'Suburbios Firm' que lideraba 'El Ratilla'