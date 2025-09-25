Menores sicarios, más baratos y violentos: la Policía desarticula varias mafias dedicadas a su captación en España

Los detalles Uno de esos menores asesinos solo tenía 17 años y fue detenido en plena calle por agentes de la Policía. Estaba a punto de matar a un rival de un grupo motero en Benalmádena. Estaba todo planificado, la huida iba a ser en patinete eléctrico.

El subfusil que se muestra en el vídeo que acompaña esta información se utilizó para matar a sangre fría, en plena calle de Fuengirola, en diciembre de 2024. Ese crimen lo ejecutó un menor y acaba de ser detenido en Países Bajos. Pero lo más llamativo, lo más preocupante, es que es el tercer menor que utilizan las mafias para llevar a cabo sus asesinatos aquí en España, en la Costa del Sol.

Les contactan a través de redes sociales como Telegram y un mensaje puede bastar para que acepten el trabajo: consiste en asesinar a cambio de dinero.

La Policía Nacional ya ha desarticulado mafias dedicadas exclusivamente a esto. Un matrimonio y su hijo de solo 14 años fueron detenidos el pasado mes de noviembre en San Juan Alicante por reclutar a menores para ejecutar asesinatos por encargo.

Detrás de esto están las mafias neerlandesas. Les contratan en otros países y cuando llegan a España les entregan las armas. Son más inexpertos, pero les sirve de formación, y sobre todo, salen más baratos. Además, suelen ser mucho más violentos.

El menor sicario detenido en esta última operación llegó a disparar decenas de veces con un subfusil hasta pegarle un tiro en la cabeza a su objetivo. Después, huyó en una bicicleta.