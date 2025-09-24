El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

Los detalles La esposa del presidente del Gobierno, su asistente, Cristina Álvarez, y el delegado Francisco Martín están citados en el juzgado del juez Peinado para ser informados este sábado por la tarde.

El juez Juan Carlos Peinado propone juzgar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ante un jurado popular acusados de un delito de malversación de caudales públicos.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, se establece la celebración de la comparecencia en la que las tres personas serán informadas será el próximo sábado, 27 de septiembre, a las 18:00 horas. Gómez tendrá que volver a acudir al Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, donde ya estuvo este mismo mes.

El argumento del juez Peinado de proponer que sea ante un jurado popular es que estamos ante "delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos".

Peinado da mucha importancia a los correos remitidos por el exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio, un centenar de correos que pidió para comprobar si Cristina Álvarez hizo labores relacionadas con la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña Gómez.

Dice Peinado que, tras recibir esos correos, "se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta, y que pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos. Por lo que no podía realizarse la trasformación de las diligencias previas en la incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal Del Jurado (Art. 24 de la Ley 5/1995)".

La Audiencia Provincial de Madrid tiene pendiente resolver varios recursos contra decisiones del juez Peinado, tanto en lo relativo a esta pieza separada de malversación, como a su investigación principal, que discurre al margen.

Nuevo paso de Gómez por el juzgado del juez Peinado

Hace apenas dos semanas, la mujer del presidente del Gobierno declaró ante el juez Peinado por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez, respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado y asegurando que su asistente solo la ayudó "esporádicamente" con emails de su cátedra porque era su "amiga". Álvarez, por su parte, se negó a declarar.

Fue la cuarta comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, quien le atribuye cinco delitos -tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación-. En esta pieza separada, se analiza su labor al frente de la Cátedra Extraordinaria de Trasformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.