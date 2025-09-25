Mucho tiempo lesionado
Márquez reflexiona sobre las lesiones: "Hay quien ha podido pensar que he perdido tres años de carrera..."
El piloto de Ducati, que puede ser campeón del mundo en Japón este fin de semana, reconoce que los últimos cinco años han sido muy difíciles para él.
El último título de Marc Márquez fue en 2019. Después llegó un calvario de lesiones que ha terminado en los últimos meses. Y ahora, cinco años después, está ante una nueva oportunidad de proclamarse campeón de MotoGP. Sería su noveno título.
"Estos últimos cinco años han sido súper difíciles", ha reconocido Marc en la previa delGran Premio de Japón.
"Ha habido quien, incluso yo, haya podido pensar que he perdido dos o tres años de carrera como piloto porque estaba más en casa que aquí en los circuitos. Pero es verdad que en la vida personal he aprendido muchas cosas y la vida personal dura mucho más que la carrera profesional", reflexiona el piloto de Ducati.
Por supuesto que no quiere vivir un calvario así de nuevo, pero reconoce que le ha servido para aprender y para madurar: "No me gustaría repetir esa experiencia, pero aprecio el hecho de que he podido aprender muchas cosas y ahora llega el momento de esta segunda vida que tengo en MotoGP ".
"Esto será importante si somos capaces de cerrar este círculo de la mejor manera posible y ponerle el lazo, que parece que va a ser posible", cierra el ocho veces campeón del mundo. Quizá este domingo ya nueve veces.