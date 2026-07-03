La queja de Pablo Carreño con el juez de silla y los amigos de Rafa Jódar: "Bastante pesados"

La queja de Pablo Carreño con Rafa Jódar y sus amigos en Wimbledon: "Han estado bastante pesados"

El tenista español ha cargado contra el juez de silla del partido debido a que fue más permisivo con Jódar que con él, y además se ha mostrado molesto con la actitud de los amigos de su compatriota.

Rafa Jódar continúa haciendo historia en el tenis. El joven tenista español ya está clasificado a la tercera ronda de Wimbledon, tras batir a Pablo Carreño en un partido marcado por su suspensión durante el miércoles por falta de luz y las quejas de su compatriota.

En cinco sets, Jódar pudo imponerse a Carreño y remontar el partido (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4), reflejando su buen nivel de juego en hierba, pese a apenas haber competido sobre dicho tipo de pista en su breve carrera como profesional.

Sin embargo, más allá del juego de ambos, la polémica estuvo servida debido a la petición de Jódar de ir al baño antes del cuarto set. Un hecho que Carreño comprendió, pero del cual pidió igualdad de trato por parte del juez de silla, al considerarlo más permisivo con el de Leganés que con él.

"No he tenido ninguna tensión con Rafa. No me ha enfadado que se fuera al baño. Si él lo pide y se lo dan, se puede ir. En mi carrera, he pedido ir al baño a los 30 segundos de estar sentado y no me han dejado. A él sí se lo han permitido, cuando quedaba poco para el final del descanso", señaló en la rueda de prensa posterior al partido.

Además, también ha recalcado que el juez debería haber sido benévolo con él al haberlo sido con Rafa. "A mí, además, el juez de silla me había llamado la atención porque le había hecho esperar un poco en el saque, cuando quedaban 13 segundos. Si cumples las normas para uno, cúmplelas para el otro. Me dijo que le dejó ir al baño porque estaba cerca", añadió.

Por último, Carreño se mostró muy crítico con la actitud de los amigos de Jódar por molestarle durante el encuentro. "Han estado bastante pesados todo el partido. También está la costumbre de tener los dos banquillos, cada uno en una esquina. Eso hay que cambiarlo y poner los dos banquillos en el mismo lado", sentenció el tenista.

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