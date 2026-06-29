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"Hay que estar unidos..."

Fuerte 'aviso' de Jorge Martín en la pelea por el Mundial: "Hay que plantar cara a la bestia"

El madrileño no se da un mínimo de tregua trasrecuperar el liderato en Assen y advierte de los peligros con los que se va a encontrar en la lucha por el título de MotoGP.

Jorge Martín Jorge MartínGetty

Jorge Martín está siendo uno de los pilotos más constantes del Mundial. Esa virtud le ha dado el liderato de la clasificación convirtiéndolo en claro candidato a pelear por el título.

La Aprilia ha dado un paso al frente esta temporada y eso le ha permitido al madrileño, y a su compañero Marco Bezzecchi, estar en lo más alto de la tabla. Aún así, Jorge no quiere hablar de esa pelea y sigue teniendo claro quién es el rival a batir.

Martín entiende que puede ser el año de Aprilia pero, más allá de pensar en cómo pelear con Bezzecchi, Jorge no se olvida de otra 'amenaza' importante: "Tenemos un gran año y una gran oportunidad. Ahora lo importante para todos es estar unidos y es la única forma de afrontar o de plantar cara a una bestia como Ducati o Marc, así que tenemos que estar unidos y seguir de la mano".

Jorge no lo ha pasado bien estos últimos meses, especialmente durante 2025, donde por culpa de varias duras caídas se perdió más de la mitad de la temporada. Además, hay que sumarle la polémica con Aprilia: "Está claro que todo lo que me ha pasado en mi carrera, sobre todo el año pasado, tuve que madurar a marchas forzadas".

"Fue una ruptura con Aprilia que tuvo que reconciliarse a la fuerza y ahora estamos reconciliados, sabiendo que el futuro no será, o al menos en los próximos dos años no estaremos juntos", concluye Jorge en declaraciones que recoge 'Motosan'.

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