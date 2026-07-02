España vuelve a su esencia: tumba a Austria y ya está en octavos del Mundial

La selección de Luis de la Fuente muestra una muy buena versión contra Austria y ya está en los octavos de final del Mundial.

España ya está en los octavos de final del Mundial. Derrotó a Austria en un partido de muy buen fútbol, seguramente el mejor desde que arrancó el campeonato. Con mucho dominio, como casi siempre, pero sobre todo con ocasiones claras de gol. Mikel Oyarzabal, con dos tantos, y Pedro Porro fueron los goleadores (3-0).

Lamine Yamal salió enchufado. Con ganas de ser protagonista. Encaraba por la derecha y se iba casi siempre. Necesitará España de un Lamine que es el único extremo sano con el que cuenta Luis de la Fuente.

A Marc Cucurella le anularon un gol por una polémica falta al portero, Alexander Schlager. Pero se pudo resarcir. Porque el nuevo lateral del Real Madrid puso el pase para que Mikel Oyarzabal iniciara la fiesta. Otro gol del delantero centro español. El tercero ya para él en este campeonato del mundo.

El larguero evitó el golazo de falta de Baena y Schlager evitó el tanto de Lamine. Era una ocasión tras otra de una España brillante.

En el segundo acto, con Austria hundida ante el dominio español, Pedro Porro hizo el segundo. Apareció en el área y a centro de Baena remató a gol. Era la tranquilidad.

España no paró de combinar. Con Pedri y Rodri dominando en el medio. A Lamine Yamal se le atragantó el gol. Lo rozó en el tramo final, pero David Alaba apareció bajo palos. Oyarzabal remató la noche con su doblete y el tercero definitivo.

El equipo español ya está en octavos. Jugará el lunes, a la misma hora (21 horas), en busca de esa ansiada segunda estrella. Recuperando su esencia en el juego el camino será más llano.

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