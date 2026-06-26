Jorge Martín hace autocrítica y analiza su situación en la lucha por el Mundial: "Me siento lejos"

El piloto madrileño acumula dos grandes premios con resultados muy negativos, lo que le ha obligado a hacer autocrítica e identificar qué aspectos mejorar para volver a pelear por podios.

Jorge Martín está confirmando esta temporada de MotoGP su vuelta al primer nivel. El piloto madrileño ha superado un difícil 2025 plagado de lesiones para firmar un gran arranque de temporada 2026, donde es segundo en la clasificación general. Por delante, solo su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, a ocho puntos de distancia.

Sin embargo, este inicio de campeonato parece haber ido de más a menos para las Aprilia, que iniciaron dominando prácticamente todas las pruebas con gran solvencia. La situación se habría torcido en las últimas citas por varios factores, como accidentes o la descalificación que sufrió el italiano tras su episodio con un comisario de Brno. Y a todo esto se suma el mayor condicionante de todos, la recuperación de Marc Márquez, que ha remontado 62 puntos a Bezzecchi en tan solo dos fines de semana y se sitúa a 40 puntos de distancia.

Jorge Martín ha analizado su situación particular, comentando el principal motivo que le ha mantenido alejado de los primeros puestos las últimas citas: "Estoy muy orgulloso de estar a ocho puntos aunque me siento lejos a nivel de 'feeling' porque he perdido un poco el camino y yo creo que es ahí donde tengo que enfocarme para volver a tener la velocidad". Un ritmo que el madrileño habría perdido y que considera clave para "plantearse pelear por el Mundial", comó explicó en 'DAZN'.

Una situación tensa para el piloto español, que tendrá, este fin de semana, la oportunidad de reencontrarse con las buenas sensaciones en Países Bajos. Una prueba que puede ser clave para definir si Marc continúa con su buena racha o si por el contrario, las Aprilia son capaces de imponerse de nuevo. Mientras tanto, Jorge Martín, continúa trabajando a fondo: "Tenemos que seguir dando pasos".

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