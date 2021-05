Marc Márquez está de vuelta a MotoGP en este 2021 tras un 2020 marcado por su lesión de hombro. El catalán de Honda, uno de los más grandes de la historia del motociclismo, ha reconocido antes de la clasificación y la carrera de Italia, que la evolución de su brazo está "estancada".

"La evolución de mi brazo está un poco estancada... pero lo importante es que no vaya hacia atrás", comento en DAZN.

El de Cervera, además, admite que tiene que ejercer cierto autocontrol en estas carreras tras su regreso a las pistas.

"No lo he hecho nunca, pero debo hacerlo. En Portimao lo hice bien. En Jerez me dejé llevar y llegaron dos caídas. Y en Le Mans más, y más caídas", cuenta.

Y eso es algo que quiere evitar: "Puede tener caídas, pero no puedo tener caídas sin sentido".

Además, deja un mensaje claro sobre él y el equipo: "Hay que ser conscientes de dónde estamos. Ya vendrán circuitos mejores".

