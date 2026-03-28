El preocupante mensaje de Jorge Martín en Austin: "Me duele y me falta fuerza"

El de Aprilia, después de cuajar un GP de Brasil sensacional, no ha llegado en el mejor estado físico a COTA y asume que está sufriendo con su cuerpo cuando se sube a la moto.

Jorge Martín ha llegado a Austin con algunas preocupantes dudas. El madrileño firmó su mejor carrera en mucho tiempo en el pasado Gran Premio de Brasil pero el comienzo de fin de semana en el circuito de COTA le está pasando factura nivel físico.

No hay que olvidar que Jorge sufrió mucho con las lesiones en 2025 y al comienzo de 2026. Varias operaciones le obligaron a perderse gran parte de las carreras. A pesar de que ya está recupera, el de Aprilia sigue notando ciertas molestias en este inicio de temporada.

Tras un GP de Brasil en el que Martín resurgió cruzando la línea de meta en segundo lugar, los 'fantasmas' han vuelto a aparecer en las primeras sesiones del GP de Las Américas. Jorge reconoce que no está al 100% a nivel físico a pesar de certificar su pase a la 'Q2'.

"Será duro, como preveía. Por la tarde me dolieron bastante la mano y el hombro. Fue una tarde dura, porque me hizo daño la mano, sobre todo. Lo peor es eso, la mano izquierda, en la frenada. Me duele y me falta fuerza. Tomé algunos 'antidoloríficos' y espero que vaya a mejor", ha asegurado en declaraciones a los medios presentes en Austin.

Jorge también reconoce que ha sufrido algunos altibajos este inicio de gran premio: "Al final salvamos los muebles al entrar en la Q2. Por la mañana me salía todo, y por la tarde no me salió nada".