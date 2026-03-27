Alonso es tendencia en el GP de Japón: los guiños de la F1 hacia la paternidad del piloto de Aston Martin

El español no estuvo en Suzuka en la jornada del jueves por el nacimiento de su primer hijo, algo que ha hecho que varios equipos le dedicaran varios mensajes en redes sociales.

Fernando Alonso llegó tarde al GP de Japón por una buena razón. El piloto asturiano se ausentó del jueves en Suzuka por el nacimiento de su primer hijo junto a la periodista Melissa Jiménez, algo que ha causado sensación dentro del paddock, y que ha hecho que equipos y la propia Fórmula 1 le hayan lanzado varios guiños al bicampeón del mundo por redes sociales.

Uno de ellos ha sido su propio equipo Aston Martin. La escudería británica ha subido dos fotos de Fernando en su cuenta de X a su llegada al circuito japonés con el texto: "El padre llega a Suzuka". Un post con doble sentido, ya que 'El Padre' es como muchos aficionados españoles han apodado al piloto asturiano desde su vuelta a la F1 en 2021.

Mercedes ha sido otro de los equipos que ha dedicado un mensaje a Fernando en su cuenta de X. La escudería alemana ha felicitado al español con una foto de un conjunto de Mercedes para bebés. Un post que ha causado muchas interacciones en redes sociales y que ha provocado que muchos fans hayan felicitado a Alonso en los comentarios.

La propia cuenta de la Fórmula 1 también ha querido dejar un mensaje en sus redes sociales para Fernando siguiendo la misma dinámica que Aston Martin con el texto: "EL PADRE Fernando ya está en Suzuka". Una noticia que ha causado mucho revuelo dentro del paddock y que ha hecho que el piloto del equipo británico sea tendencia en un fin de semana que se prevé complicado para Aston Martin.