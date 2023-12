Marc Márquez ha recuperado la sonrisa. La Gresini, satélite de Ducati, le ha sorprendido y desde el primer día en los test ha conseguido ser rápido. Y sin caerse, algo imposible cuando ponía la Honda al límite. MotoGP afronta ahora una nueva etapa si el de Cervera encuentra el 'feeling' completo con la moto.

El expiloto Jorge Lorenzo apuesta por él de cara al título. Lo tiene muy claro. Así lo ha apuntado en una entrevista a 'AS': "No lo tendrá fácil, pero si tengo que apostar... apostaría por él, mira lo que digo. Apostaría por él para ganar el campeonato".

"Creo que el hecho de encontrarse con pilotos que conocen la Ducati y son más jóvenes que él, le va a complicar un poco las cosas. Si no tiene mala suerte, no hay más que ver lo que ha hecho Alex. Aunque él ha evolucionado mucho en MotoGP y se ha acercado al nivel de su hermano, no tiene la misma magia y el talento de su hermano. Si Álex ha sido capaz de hacer lo que ha hecho este año... ¿Por qué Marc no va a ser capaz de ganar muchas carreras?", se pregunta Lorenzo.

Eso sí, deja claro que en el campo ha ganado deportivamente pero ha perdido en lo económico: "Ha tenido que renunciar a un contrato que no se ha visto y, seguramente, no se verá en la historia de MotoGP. Cuatro años y todo lo que le aportaba económicamente".

Sobre Pedro Acosta

La gran perla del motociclismo español es Pedro Acosta, reciente campeón de Moto2 que en 2024 pilotará con GasGas. Lorenzo alucina con lo que es capaz de hacer con sólo 19 años: "Es un piloto que no le gusta caerse, más consciente del riesgo. Hace las cosas de manera más controlada, pero hasta ahora, tiene el mismo talento (que Márquez)".

"Es diferente a Marc. Márquez era un torbellino de agresividad y de arriesgar. Quería ganar en todas las circunstancias y a toda costa. Y no se conformaba nunca, aunque no se sintiese bien encima de la moto, aunque el circuito no le gustara, lo tenías ahí detrás, intentando pasarte para ganarte. Pero se caía mucho, siempre se ha caído mucho. Es similar, pero diferente y los números son incluso mejores que los de Marc. En principio es el siguiente crack que va a ganar en MotoGP...", sentencia.