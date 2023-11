Tan solo restan dos carreras del presente Mundial de MotoGP (Qatar y Valencia) y Marc Márquez, tras un discreto fin de semana en Malasia en el que se cayó en la sprint y terminó decimotercero el domingo, solo piensa en terminar de la mejor manera posible con Honda y embarcarse en una nueva aventura con Gresini.

Uno de sus rivales el próximo año será Pedro Acosta, reciente ganador del Mundial de Moto2 y vencedor de Moto3 hace dos temporadas.

El murciano se coronó bicampeón este fin de semana y Márquez tuvo el detalle de hablar con él y felicitarle. Además, analizó el próspero futuro que le espera en la categoría reina.

"Me he cruzado con Pedro Acosta ahora en el paddock y le he felicitado por su título de Moto2. Es uno de esos pilotos que está destinado a marcar una época en MotoGP. Tuvo su época Doohan, tuvo su época Rossi, tuvo su época Lorenzo, Stoner, luego llegué, llegó Quartararo, Bagnaia... Pero nadie ha conseguido muchos mundiales seguidos, de momento", señaló en declaraciones a 'Dazn'.

"Y yo creo que Pedro Acosta será uno de ellos que marcará su época y tendrá su momento. Nadie en el deporte es eterno. No pondré ninguna etiqueta porque siempre lo he odiado, cada piloto tiene su época, cada piloto tiene sus años y cada piloto tiene su momento, nadie es el 'anti', ni viene a algo. Nadie, lo he dicho muchas veces, es eterno", añadió.

Cabe recordar que hace unos meses fue el propio Acosta el que destacó la importancia de Marc Márquez en su ascenso a MotoGP. En unos meses será una bonita realidad.