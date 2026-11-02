Trump estaría pensando en lanzar un ataque nuclear contra Irán cuando pasen las 'midterms'

Los detalles Según el periodista Tucker Carlson, Netanyahu presiona al estadounidense para atacar un complejo nuclear subterráneo en Irán. Trump estaría meditando si emplear armas nucleares o no.

Donald Trump podría estar considerando un ataque nuclear contra un complejo subterráneo en Irán, según Tucker Carlson, quien asegura que el ataque ocurriría después de las elecciones 'midterms'. Carlson argumenta que las armas convencionales no pueden destruir los túneles protegidos por granito donde Irán supuestamente enriquece uranio, y que la única opción sería un ataque nuclear. El presidente Trump estaría cediendo a la presión del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien afirma que Irán ha reiniciado su programa nuclear. Mientras algunos en la administración apoyan a Netanyahu, otros, como el vicepresidente JD Vance, abogan por un acuerdo con Irán. La decisión de Trump podría depender del resultado electoral.

Donald Trump se estaría planteando lanzar un ataque nuclear contra la Montaña del Pico, un complejo nuclear subterráneo en Irán, según asegura el periodista ultraderechista y expartidario del republicano, Tucker Carlson. Según advierte Carlson en redes sociales, el ataque se llevaría a cabo después de las 'midterms' que se celebran este martes.

El periodista afirma en su publicación de X que "ningún arma convencional en el arsenal estadounidense puede penetrar 300 pies de granito sólido para destruir los túneles donde supuestamente se realiza el enriquecimiento" por lo que la "única opción militar es un ataque nuclear".

El presidente estadounidense cedería así a la presión de su homólogo Benjamín Netanyahu, que dice que el gobierno iraní habría "reiniciado" su programa de enriquecimiento nuclear. Carlson, que cita a una persona cercana a la Casa Blanca, afirma que Bibi llama todos los días a Trump para hablar sobre este asunto.

"Netanyahu está acorralado y desesperado. Netanyahu debe mantenerse cerca de Trump. Necesita esta guerra", sostiene el periodista, que recuerda que el primer ministro israelí no tiene muchas opciones de gobernar tras las últimas elecciones y enfrenta multitud de casos judiciales.

Según indica Carlson, "con ese fin, ha aplicado la máxima presión a sus aliados más cercanos en la administración, incluido el secretario de Defensa Pete Hegseth y el comandante del CENTCOM Brad Cooper". Además, otros pilares del gobierno de Trump como el secretario de Estado Marco Rubio y el director de la CIA John Ratcliffe, estarían de acuerdo con Netanyahu.

Afirma que incluso el expresidente demócrata, Barack Obama, estaría en contra del acuerdo de paz que se está negociando en Doha. En este sentido, el gobierno iraní insiste en que si EEUU acepta sus condiciones, se reabrirá el estrecho de Ormuz y se continuarán las conversaciones.

Al otro lado estarían el vicepresidente JD Vance y el enviado especial para Oriente Medio y amigo de Trump, Steve Witkoff, que defenderían que se puede llegar a un acuerdo con Irán. En la misma línea están otros países de la región, que temen la escala bélica. Carlson afirma que Trump decidirá si emplear armas nucleares o no este próximo fin de semana.

Lo que suceda también podría verse influido por el resultado electoral de este martes, ya que, según el que fuera estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, de perder, las elecciones provocarán una guerra dentro del partido republicano.

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