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Quedó inconsciente

Trasladan a Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, al hospital tras un durísimo choque con el portero del Andorra

El encuentro entre Tenerife y Andorra disputado este lunes quedó suspendido en el minuto 98 después de que el guardameta visitante golpeara violentamente al jugador del cuadro tinerfeño.

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (Archivo) Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (Archivo)112 Canarias

El Tenerife - Andorra de Segunda División disputado este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López ha quedado suspendido en el descuento de la segunda parte.

En el minuto 98 y con 2-2, el feudo tinerfeño se ha quedado helado al ver cómo Owono, guardameta del cuadro visitante, ha golpeado violentamente a Jesús de Miguel.

El futbolista del conjunto tinerfeño se ha quedado inconsciente en el terreno de juego y varios compañeros han solicitado airadamente la intervención de los servicios médicos.

De Miguel ha sido evacuado en camilla y después en ambulancia hacia el Hospital de La Candelaria sin que hayan trascendido más noticias sobre su estado.

Posteriormente, el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández, que ha mostrado tarjeta roja al portero, ha acordado junto a capitanes y entrenadores suspender el partido.

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