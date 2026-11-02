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De Milei a los EEUU de Trump: Ayuso elige entre lo más ultra de América para repartir sus medallas internacionales

Los detalles Se trata de un premio discrecional, lo decide la presidenta de la Comunidad de Madrid personalmente y en ellos hay un patrón que se repite.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, este lunes en Madrid.
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¿Qué tienen en común José Antonio Kast, Javier Milei, Juan Guaidó, Daniel Noboa y los Estados Unidos de Donald Trump? Que representan lo más conservador de América y que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los elige para sus medallas internacionales.

Ayuso ha entregado este lunes la Medalla Internacional de la región al presidente chileno, José Antonio Kast, a quien le ha reconocido su compromiso con la libertad y la seguridad.

Se trata de un premio discrecional, lo decide Ayuso personalmente y en ellos hay un patrón que se repite. En 2024 se lo dio al presidente de Argentina, Javier Milei, quien vino personalmente a por ella. "No dejen que el socialismo les arruine la vida", fue el consejo del mandatario en su discurso.

También ha premiado Ayuso con esa medalla a EEUU este mismo año. "Madrid siempre ha mirado a EEUU con admiración por ser el principal faro del mundo libre", trató de justificar así la presidenta madrileña en febrero.

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Pese a esto, no hay constancia de que se haya recogido. El Gobierno regional dijo entonces que vendría a por ella un representante de la Administración Trump, argumentando a la vez que no era para el Gobierno. "Esa medalla va a una nación. No se pueden romper los puentes entre naciones porque un Gobierno haya decidido aislarnos ante el mundo y solamente llevarse bien con Hamás"

A otro amigo de Trump, al presidente ecuatoriano Noboa se la dio en 2023. Luego se fue a Ecuador a hacer campaña con él. Para Venezuela también ha habido premio, este año al líder opositor Edmundo González, pero ya se premió a Guaidó en 2020. Otra medalla, la de oro, se la entregó el año pasado a la Vuelta Ciclista en plena polémica por la participación de Israel, a cuyo equipo le mostró su apoyo en persona.

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